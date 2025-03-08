Добровольцы отряда БАРС-3 «Родина» поздравили женщин с 8 Марта

Добровольцы отряда БАРС-3 «Родина» поздравили зрительниц 360.ru с 8 Марта. Бойцы с позывными Серб, Пеликен и Вратарь пожелали представительницам прекрасного пола мирного неба над головой.

«Дорогие наши любимые женщины, мы хотим от имени всего личного состава нашего славного батальона поздравить вас с этим прекрасным весенним праздником, днем 8 Марта. Этот женский праздник наверняка не просто так в начале весны, потому что природа оживает, природа обновляется, и мы хотим вам пожелать вечно оставаться красивыми, жизнерадостными, чтобы у вас были тепло, уют, красота и мирное небо над головой», — сказал Серб.

Он пообещал, что война скоро закончится, и мужчины вернутся к своим женщинам.

«Насчет чистого неба — мы стараемся, работаем. А ваша задача — беречь наш тыл, вы наш фундамент. Женщина всегда была очагом, спасибо, что вы есть. Еще раз поздравляем с праздником», — отметил Пеликен.

Вратарь добавил, что бойцы вернутся домой с победой.

«Мы здесь для того, чтобы вы были счастливы. Надеюсь, что мы не посрамим никого и придем домой с победой. Победа будет за нами», — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства также обратился к тем, чьи близкие сейчас защищают будущее России.