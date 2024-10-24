Добровольцы «БАРС-Курска» приступили к выполнению боевых задач в Курской области

Добровольческие отряды «БАРС-Курска» приступили к выполнению боевых задач в родном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Аббревиатура БАРС расшифровывается как «боевой армейский резерв страны». Такие отряды набираются из добровольцев. В них служат выходцы из Курской области, в основном из Кореневского района, заявили в военном ведомстве. Многие из них сами пострадали от украинских боевиков.

Ранее житель Суджанского района рассказал, что ВСУ в первые дни нападения били по заправкам и автодорогам, стремясь перерезать пути на Курск.

А в самом Кореневском районе украинские военные разграбили все, что могли, в частности, увезли или сожгли сельскохозяйственную технику.