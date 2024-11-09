Рекрутинговые центры на Украине заманили добровольцев в армию на должности, соответствовавшие их квалификации, а в результате бросили в штурмовые подразделения на передовой. Об обмане рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале .

Она пообщалась с военнослужащими, которые попали в Вооруженные силы Украины через рекрутинговые центры. Безуглая сообщила, что многие столкнулись с обманом при заключении контракта. Депутат опубликовала типичный рассказ военнослужащего.

Мужчина в мае 2024 года откликнулся на вакансию аналитика информационно-аналитической группы в Силах обороны, так как имел необходимую квалификацию. После того, как потенциальное руководство одобрило его кандидатуру, начался процесс трудоустройства через третий рекрутинговый центр морской пехоты. Пройдя все бюрократические процедуры, украинец попал в учебный центр, а зачем в часть. Рекрутеры не учли его возраст и навыки.

«В результате я оказался в отдельном разведывательном батальоне, подразделении, которое сейчас используется как элитная пехота, где штурмовые действия в боевых приказах заменяют разведывательными сроками <…>. Этот батальон заходит первым и выходит последним, понеся колоссальные потери», — сказал он.

Принудительной мобилизацией занимаются территориальные центры комплектования и соцподдержки. Украинцы не раз жаловались на рейды в общественном транспорте, ресторанах и на концертах. «Известия» сообщили, что жители Одессы даже устроили бунт против военкомов.