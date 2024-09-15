Добровольца спецоперации выдворят из России в Молдавию

Суд вынес решение о депортации в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в спецоперации и не успел продлить срок пребывания в России. Об этом Lenta.ru рассказали в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса, куда входит это подразделение.

Пограничники задержали уроженца Молдавии 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью. На следующий день суд признал добровольца виновным в нарушении правил миграционного учета и постановил депортировать его на родину.

В ДШК отметили, что Федько покинул зону СВО, чтобы перезаключить контракт, поэтому у него не было возможности одновременно находиться на передовой и отметиться в миграционном учете.

Руководство корпуса выразило опасения, что оказавшись в Молдавии, Федько могут приговорить к длительному тюремному сроку по статье о наемничестве. Также он может попасть в руки спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что в Курской области создадут новый добровольческий отряд «Барс — Курск». Основной его функцией станет обеспечение безопасности на территории региона.