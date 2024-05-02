Доброволец-одессит с позывным Гризли заявил о готовности освобождать свой город | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 09:24 Доброволец-одессит с позывным Гризли заявил о готовности освобождать свой город Unsplash

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Одесса является русским городом, жители которого ждут прихода российской армии. Об этом РИА «Новости» заявил доброволец из Одессы с позывным Гризли, сражающийся на стороне ВС России.

«Я — одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года. Когда начал формироваться отряд, в котором <…> много, как говорится, пришло туда моих друзей одесситов — ну, и я пошел вместе с ними», — рассказал военный.

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Он отметил, что до 2 мая в Одессе проходило много митингов против фашизма и майдана. Лозунгом мероприятий организаторы сделали фразу «Одесса — русский город».

Гризли признался, что он готов идти освобождать родной город.

«Если бы не был готов, меня бы здесь не было», — подчеркнул боец.

По словам военного, освобождения Одессы ждут подавляющее число людей, которые жили в городе до 2014 года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объяснил, что в украинском конфликте остался только один нерешенный вопрос — будущее Одессы. Он прокомментировал интервью главкома ВСУ Александра Сырского и назвал очевидным освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также территорий ДНР и ЛНР.