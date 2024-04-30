Маск сделал громкое заявление об Одессе после интервью Сырского | 360°

30 апреля 2024, 09:21
Маск сделал громкое заявление об Одессе после интервью Сырского
Маск: освобождение Одессы осталось единственным нерешенным вопросом в конфликте
Вопрос взятия Одессы российской армией стал последним оставшимся в конфликте на Украине. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
Предприниматель прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о плачевной ситуации в зоне боевых действий. По мнению Маска, исход конфликта уже стал очевидным, и нерешенным остается пока только вопрос Одессы.
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«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — указал американский бизнесмен.
Он добавил, что в будущем Россия полностью освободит Херсонскую и Запорожскую области, а также территории ДНР и ЛНР.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что взятие Семеновки улучшит ситуацию в зоне СВО и позволит ВС России сильнее надавить на украинских военных в Карловке. После освобождения города войскам откроется путь на Селидово и Покровск, в которых ВСУ концентрируют ключевые силы, отметил он.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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