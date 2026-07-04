Захарова: Путин дал понять, что «неонацистскую гадину» будут добивать до конца

Появление президента России Владимира Путина в военной форме на оперативном совещании по освобождению Константиновки стало сигналом киевскому режиму. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Однако «сломавшийся западный ретранслятор» все их проигнорировал.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. Работаем, братья и сестры!» — написала дипломат.

Захарова добавила, что Россия не отказывается от мира, однако методология увещевания изменилась.

Путин поручил военным продолжать массированные групповые удары по военному производству на территории Украины. Президент подчеркивал, что это необходимый шаг в условиях налетов БПЛА на студенческие общежития, транспорт с детьми и гражданскую инфраструктуру.