Журналист Эскобар: в США боятся реакции РФ на разрешение атаковать ее территорию

Соединенные Штаты уже приняли решение позволить ВСУ наносить удары вглубь России, но американцы испугались ответной реакции. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар на YouTube-канале Dialogue Works .

«Американцы очень осторожны и до смерти боятся (реакции России — прим. ред.)», — подчеркнул представитель СМИ.

Он добавил, что сложившаяся ситуация больше напоминает политическое шоу. С его помощью западные лидеры пытаются распознать настроение и реакцию общественности.

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Соединенное Королевство не разрешит Украине атаковать территорию России дальнобойным оружием, если не получит согласия Соединенных Штатов.

«Ястребы НАТО» стремятся сделать мировой конфликт необратимым до победы кандидата в президенты США Дональда Трампа, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.