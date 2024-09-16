Воинственно настроенные члены Североатлантического альянса стремятся сделать мировой конфликт необратимым до победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

«Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа», — написал он.

Бывший президент США способен изменить курс американской внешней политики, если снова займет пост главы государства. Он способен наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, чем администрация Джо Байдена, как и он сам, себя не утруждали.

В НАТО стремятся сохранить существующее положение дел. Филиппо выразил уверенность, что если Украине разрешат бить западным оружием вглубь территории России, то это «воспламенит порох».

По его словам, Франция должна покинуть эту спираль эскалации, не следовать за НАТО, а выбрать мир. И это нужно сделать хотя бы за минуту до полуночи на часах Судного дня.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис обвинил американских политиков в том, что своими заявлениями они подставили города США и Европы под угрозу ядерного удара со стороны России.