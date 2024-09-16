«Просто фантастика». В Британии оценили шансы разрешить ВСУ бить вглубь России

Великобритания не разрешит Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь России, несмотря на желание правительства, если не получит согласия США. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Идея того, что британцы могут сделать это (разрешить Украине бить вглубь России — прим. ред.) без разрешения США — просто фантастика», — считает аналитик.

По его словам, Лондон и Вашингтон находятся в равноправных отношениях, поэтому британские власти не примут самостоятельное и независимое от США решение глобальным вопросам. Кроме того, Великобритания в большей степени зависит от Соединенных Штатов.

Ранее в США сообщили о расколе в администрации президента Джо Байдена по поводу разрешения Киеву бить вглубь России американским оружием. Госдеп прислушивался к аргументам Украины и ее западных союзников, а в Пентагоне и разведывательном сообществе предостерегали от последствий такого решения.