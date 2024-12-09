Украинским военным осталось воевать до конца года. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Москве журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву .

«Недолго. Им осталось еще чуть-чуть. До конца года добьем — и потом наведем порядок», — ответил Кадыров на вопрос, сколько еще осталось «шайтанам» на Украине.

Ранее появилась информация, что Россия перед президентскими выборами в США разработала два сценария окончания специальной военной операции в зависимости от того, одержит победу Дональд Трамп или Камала Харрис. Для кандидата от республиканцев, как сообщил источник, разработали более мягкий вариант урегулирования.

При этом президент Владимир Путин заявил, что загадывать сроки окончания СВО бессмысленно, но победа в любом случае будет за Россией.