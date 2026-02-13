«Все хотят домой вернуться». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным

Украинские боевики отказались выполнять приказ командования и открывать огонь по российским военным, а вместо этого сдались в плен. Об этом ТАСС сообщил помощник гранатометчика 31-го отдельного полка ВСУ Евгений Берестенко.

«Услышал, как кто-то начал долбиться в дверь, мы крикнули: „Кто там?“ В ответ сказали, что это армия России и надо сдаваться. Нам в рацию кричали открывать огонь на поражение. Но мы не собирались открывать, все хотят домой вернуться, своя жизнь дороже», — рассказал военнопленный.

Берестенко добавил, что в плену к нему и сослуживцам российские военнопленные относятся по-человечески.

Ранее другой пленный боевик ВСУ, Александр Салюков, заявил, что украинские командиры заставляли простых солдат платить деньги за доставку еды на позиции и удерживали некоторую часть обещанных выплат.