«Дни его сочтены». Лавров жестко высказался о Зеленском

Лавров: Зеленский понял, что его «светлый образ» померк и дни уже сочтены

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что его дни сочтены, а «светлый образ», который он выстраивал, померк. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что украинский лидер не хочет давать слабину.

«Он понимает, что дни его сочтены, что его „светлый образ“, как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД оценил интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, в котором тот ранее заявил, что полного прекращения огня на Украине можно достигнуть за «пару недель».

По его словам, американец переоценил европейские элиты, которые «хотят камнем висеть на руках Зеленского», чтобы помешать ему дать слабину.

Лавров также добавил, что лидеры стран Евросоюза, включая президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, изменили позицию относительно перемирия на Украине за считанные дни.