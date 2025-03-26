Европа запретит Украине перемирие. Лавров ответил Уиткоффу

Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценил элиты в Европе

Европейские элиты не позволят Украине согласиться на перемирие с Россией в ближайшее время. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу о чрезмерном оптимизме спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказа глава МИД.

Лавров назвал Уиткоффа умным и энергичным человеком, но указал на его заблуждение относительно способности других понять элементарные вещи. Зеленский, по мнению министра, осознал, что его светлый образ померк и дни сочтены.

Министр упрекнул некоторых лидеров Евросоюза в политической несостоятельности из-за идеи разместить две миротворческие миссии на Украине. Он сравнил противников России с Гитлером и Наполеоном.