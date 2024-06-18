ДнепроГЭС полностью вывели из строя

Расположенную в подконтрольном ВСУ городе Запорожье Днепровскую ГЭС полностью вывели из строя. Электроэнергию она не производит, рассказал РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ», — отметил он.

Рогов уточнил, что машинные залы и распределительные станции ГЭС вышли из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. Плотина гидроэлектростанции не пострадала. Ее по-прежнему используют как транспортный коридор между берегами Днепра.

В «Укрэнерго» еще в начале июня отмечали, что Днепровская ГЭС находится в плохом состоянии и получила сильные повреждения. Из-за ситуации с энергетикой Украины предстоящую зиму жители страны могут встретить в темноте и холоде.