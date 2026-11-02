Лантратова заявила о продолжении помощи оставшимся в Алешках жителям

Отказавшимся от эвакуации жителям города Алешки продолжат оказывать необходимую помощь. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» по итогам гуманитарной миссии заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что у нее прошли очень тяжелые беседы с теми, кто в силу различных обстоятельств отказался от эвакуации.

По ее словам, несколько человек отказались уехать, чтобы продолжить уход за больными родственниками, для которых дорога могла стать смертельной.

Также некоторые жители отказались от эвакуации, чтобы остаться с родителями, не готовыми к переезду, несмотря на тяжелую ситуацию в городе.

«Каждую семью из тех, кто к нам обратился, мы держим на контроле, мы понимаем те потребности, которые есть, и будем максимально стараться дальше оказывать необходимую помощь», — заявила Лантратова.

В ходе пресс-конференции уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об организации ежемесячных гуманитарных конвоев в Алешки и другие населенные пункты в зоне боевого соприкосновения.