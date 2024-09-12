Самолеты выпустили девять ФАБ по расположению президентской Нацгвардии Украины

Пилоты российских истребителей выпустили девять полутонных авиационных бомб с фугасной боеголовкой по месту дислокации президентской бригады Нацгвардии Украины. Как сообщили в Telegram-канале «Направленец по Украине», все снаряды запустили за 15 минут.

Авторы публикации уточнили, что под ударом оказалось село Колесниковка на Купянском направлении.

«Первой бригаде Нацгвардии вечером устроили ад. Три самолета сбросили за 15 минут девять ФАБ-500 и все долетели до целей», — указали в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ признал, что на Купянском направлении сложилась одна из самых напряженных ситуаций из-за регулярных атак российских войск в направлении Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что украинские военные оставили передовые позиции на северо-востоке Купянска и отошли на вторую и третью линию обороны. Передислокация происходила очень быстро, поэтому на ранее занимаемом участке осталось брошенное оружие и боекомплекты.