Для обвиняемого в покушении на Прилепина запросили пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в покушении на Прилепина

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили «Известия» .

Аргументируя позицию, прокурор заявил о колоссальной общественной опасности преступления, которое совершил подсудимый. По словам обвинителя, только случайно при взрыве не пострадала дочь Прилепина, которую за несколько минут до этого высадили из машины.

Покушение на писателя произошло 6 мая прошлого года в Нижегородской области. Перед внедорожником, в котором ехали Прилепин и его охранник, взорвалась бомба. Писатель получил ранения, но остался жив, а охранник погиб на месте.

Ранее стало известно, что Прилепина хотели убить в Москве выстрелом в затылок, однако писатель везде передвигался с охраной, поэтому план отклонили.

Сын Прилепина случайно выдал украинским спецслужбам, где и когда будет находиться отец. Для этого агент СБУ познакомился с ним в интернете под видом девушки.