Местонахождение Прилепина перед покушением случайно выдал его сын

Сотрудник СБУ по фамилии Журавкин обманом узнал у сына писателя Захара Прилепина, где находится его отец, и передал информацию исполнителю покушения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как сообщается, Журавкин создал аккаунт в соцсетях и под видом девушки познакомился с сыном Прилепина. В какой-то момент молодой человек рассказал, что его отец в мае 2023 года будет в Нижегородской области.

Сотрудник СБУ тут же передал информацию исполнителю покушения Александру Пермякову и велел совершить подрыв.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Пермяков действовал не один, а с сообщником, которого до сих пор разыскивают. Сам подсудимый признал вину.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая прошлого года. На пути следования его автомобиля взорвалась бомба. Писатель получил ранения, его охранник погиб на месте.