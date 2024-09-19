Стало известно, как изначально пытались убить Захара Прилепина

Украинец Александр Пермяков, совершивший покушение на писателя Захара Прилепина, изначально планировал убить его выстрелом в затылок в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно материалам дела, такой приказ Пермякову отдали кураторы из украинских спецслужб. Для этого ему присылали даты, в которые Прилепин должен был презентовать в Москве книги. Однако план провалился, потому что писатель везде передвигался с охраной. Тогда организаторы покушения и решили устроить подрыв.

Ранее стало известно, что сын Прилепина случайно выдал украинским спецслужбам, где будет находиться его отец.

Покушение на писателя произошло 6 мая прошлого года в Нижегородской области. Перед автомобилем, в котором ехал Прилепин, взорвалась бомба. Сам писатель получил тяжелые травмы, а его охранник погиб на месте.