Плененные на «Азовстали» украинские боевики вернулись на родину

Зеленский сообщил, что при обмене пленными в страну вернулись 49 украинцев

Почти полсотни военных вернулись на Украину в рамках обмена с Россией. Среди них — военный медик и участники боев на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале .

«Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем: 49 украинцев и украинок дома», — сказал он.

Зеленский уточнил, что на Украину вернулись бойцы Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции, а также гражданские. Среди них как мужчины, так и женщины. По его словам, Россия в числе прочих обменяла участников боев на «Азовстали» и военного медика Виктора Ивчука.

В Минобороны об обмене пленными не сообщали.

Украинское командование пренебрежительно относится к своим солдатам, рассказывали ранее военнопленные. Сложивший оружие на Донецком направлении 58-летний боец заявил, что группу из пяти солдат просто бросили под Сергеевкой.