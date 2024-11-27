Диверсанты ВСУ оставили товарища умирать после неудачного прорыва в Белгородскую область

Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на американском БТР. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, украинские военные намеревались захватить село Журавлевка. Они на высокой скорости ехали к границе, чтобы занять территории, однако на подходе к окраине их заметили российские военные. Наши бойцы поразили противника FPV-дроном. После удара украинские диверсанты поспешили уехать обратно, но по дороге потеряли товарища.

Журналисты опубликовали видео, снятое с беспилотника. На кадрах видно, как снаряд четко попал по БТР M113. Когда бронетранспортер поехал, из него выпал раненый солдат. Сослуживцы не стали подбирать товарища и оставили его в грязи.

Это уже не первый случай, когда украинская ДРГ пыталась пробраться на территорию РФ. До этого российские пограничники отразили атаку ВСУ в Брянской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, они ликвидировали четырех диверсантов.