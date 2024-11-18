Дипломат рассказал о главных поставщиках беспилотников на Украину
Дипломат Жданова: Франция и ФРГ стали самыми активными поставщиками БПЛА Украине
Великобритания, Германия и Латвия особенно активно поставляют Украине дроны. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее процитировало РИА «Новости».
По словам главы делегации, несмотря на многочисленные преступления украинского руководства, западные страны все равно усиливают с ним сотрудничество в области БПЛА. Между компанией «Антонов» и американской Boeing подписали соглашение. Также начали задумываться об открытии общего с Турцией предприятия по производству дронов.
«Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», — сказала Жданова.
Она отметила, что одним из приоритетов у российской армии считается уничтожение мест, в которых ВСУ хранят и производят беспилотники.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по цеху на заводе, в котором производили БПЛА. Он отметил, что прилет был «максимально удачным», уничтожили оборудование и готовые изделия.