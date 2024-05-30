Лавров назвал принцип, на котором должны основываться договоренности по Украине

Лавров: в договоренностях по Украине должны учитывать «реалии на земле»

Будущие договоренности о решении украинского конфликта нужно основывать на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с РИА «Новости» .

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал он.

Так дипломат ответил на вопрос, есть ли вероятность ускорения процесса политического урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя возможность созыва конференции по решению украинского кризиса с участием России и Украины, Лавров заявил, что такое мероприятие могло бы стать продолжением усилий киевского режима по созданию условий для урегулирования ситуации.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны базироваться на здравом смысле. По его словам, при возобновлении диалога с украинскими представителями РФ нужно четко понимать, с кем можно и нужно сотрудничать при подписании юридических соглашений.