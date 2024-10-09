На Украине начнут возвращать на службу дезертиров, впервые покинувших часть. Верховная рада приняла такой закон в первом чтении, сообщила пресс-служба парламента.
Авторы инициативы предложили во время военного положения не отказывать однократно сбежавшим и добровольно вернувшимся солдатам в продолжении военной службы или продлении контракта, даже если правоохранители уже возбудили уголовное дело о дезертирстве. В случае принятия закона им также восстановят выплаты, вещевое обеспечение, льготы и гарантии.
Дезертирство в Вооруженных силах Украины достигло небывалых масштабов. Правоохранители возбудили 15 559 дел с начала 2024 года против 7883 разбирательств за весь прошлый год. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что примерно 70% оставшихся в армии мобилизованных в течение трех месяцев погибали или получали травмы, не совместимые со службой.
«Полная ерунда». В Кремле высказались о движении квадроберов
В Госдуме предупредили об ответе России в случае удара вглубь ее территории
Россия заставит Украину компенсировать причиненный Курской области ущерб
Российские зенитчики уничтожили 10 дронов ВСУ в Ростовской области
Дезертиров на Украине начнут прощать и возвращать на службу
Дочь Киркорова сняла шутливое видео об участии отца в вечеринках Пи Дидди
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте