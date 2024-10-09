Дезертиров на Украине начнут прощать и возвращать на службу

Авторы инициативы предложили во время военного положения не отказывать однократно сбежавшим и добровольно вернувшимся солдатам в продолжении военной службы или продлении контракта, даже если правоохранители уже возбудили уголовное дело о дезертирстве. В случае принятия закона им также восстановят выплаты, вещевое обеспечение, льготы и гарантии.

Дезертирство в Вооруженных силах Украины достигло небывалых масштабов. Правоохранители возбудили 15 559 дел с начала 2024 года против 7883 разбирательств за весь прошлый год. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что примерно 70% оставшихся в армии мобилизованных в течение трех месяцев погибали или получали травмы, не совместимые со службой.