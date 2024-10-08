Генпрокуратура Украины оценила небывалые масштабы дезертирства в ВСУ

С начала 2024 года на Украине возбудили уголовные дела по более чем 15 тысячам случаям дезертирства. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие два года, сообщило издание «Страна.ua» .

Данные о масштабах проблемы раскрыл офис генпрокурора Украины в ответе на запрос активистов «Общественного совета добропорядочности». За восемь месяцев 2024 года правоохранители открыли 15 559 дел по поводу дезертирства. За весь 2022 год возбудили лишь 3442 производств, а в 2023 году — 7883 разбирательств.

За самовольное оставление части с января по август правоохранительные органы открыли 29 984 дел против 17 658 в прошлом году. В первый год вооруженного конфликта на Украине официально произошло лишь 6641 таких случаев.

Однако судимость за дезертирство не гарантировала украинцам отвод от мобилизации. Один из схваченных в зоне СВО военнопленных рассказал, что получил повестку вопреки отбытому сроку за побег со срочной службы и лечению в психиатрической больнице.