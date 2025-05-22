Девушка погибла из-за атаки ВСУ на Запорожье

ВСУ ударили по автомобилю в Запорожской области. Жертвой атаки стала молодая девушка, пострадали четыре ребенка, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

Он уточнил, что у детей восьми, девяти, 10 лет и годовалого ребенка обнаружили ранения средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Губернатор пообещал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим и семье погибшей. Балицкий добавил, что находится на связи с оперативными службами.

В четверг, 22 мая, украинские боевики атаковали ракетами HIMARS поселок Пантелеймоновка рядом с Авдеевкой в ДНР. Пострадали восемь мирных жителей. Их доставили в больницу, среди раненых есть подросток. Кроме того, на месте обстрела нашли неразорвавшийся ударный беспилотник с надписью «От ГУР».