Девочка получила ранение ноги из-за атаки БПЛА на Сочи

Во время отражения налета БПЛА в Сочи пострадал ребенок — он получил легкое ранение. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

«Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу», — отметил он, говоря о пострадавшей девочке.

Мэр уточнил, что ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, все произошло на территории храма в Центральном районе. На месте работают экстренные службы.

Прошунин также рассказал, что в Хостинском районе повреждения получил автомобиль. Инфраструктура города функционирует в штатном режиме.

Всего за ночь над регионами нейтрализовали более 200 беспилотников. Их перехватили в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей, в Московском регионе, Воронежской, Калужской и других областях. Под Брянском из-за атаки БПЛА пострадали два человека.