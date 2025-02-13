Воздушную цель поразили в Славянске-на-Кубани

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани. О пострадавших информации не поступало, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в сообщении.

В оперштабе отметили, что обломки рухнули в поле на окраине города. После этого на месте падения загорелась сухая трава. Возгорание быстро потушили.

Ранее Ura.ru сообщило, что украинский дрон, предположительно, пытался атаковать в Славянске-на-Кубани нефтезавод. Местные жители слышали над городом не меньше пяти громких взрывов.

Вечером 13 февраля российские военные за 30 минут сбили семь украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря. Пять дронов обнаружили над территорией Республики Крым и два — над Черным морем.