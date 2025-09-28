Вооруженные силы России ликвидировали девять офицеров НАТО во время боев в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военкор утверждает, что на Купянском направлении погибли военные из США, Швеции, Польши, Франции, Италии и Нидерландов. Их фотографии с именами опубликовали в украинском паблике «Мемориал», называя «волонтерами».

Ранее силовые структуры сообщили, что на территории Украины погибли не меньше трех тысяч иностранных солдат. В ряды ВСУ приехали воевать 89 американцев, 303 колумбийца, 29 бразильцев, 42 британца, 19 поляков и 25 французов.

Газета The New York Times писала, что с начала спецоперации погибли не менее 92 американских наемников. По ее информации, граждане США заключают контракт с ВСУ, чтобы скрыться от уголовного преследования.