NYT: не менее 92 поступивших в ВСУ американцев уничтожили с начала спецоперации

Среди уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции иностранных наемников не менее 92 оказались гражданами США. Об этом со ссылкой на подсчеты Музея истории Украины во время Второй мировой войны сообщила газета The New York Times .

Журналисты отметили, что после начала боевых действий на Украину приехали тысячи американских добровольцев, включая бывших военных, которые не могли продолжить карьеру из-за возраста или травм.

Сейчас их число и состав значительно сократилось и изменилось. Для поступления в ВСУ все чаще приезжают американцы без военного опыта. Среди причин, которые заставили их оставить свой дом, — невозможность найти работу или бегство от уголовного преследования.

Опрошенные наемники признались, что не намерены возвращаться в США. Их устраивает зарплата в 1000 долларов, которая может вырасти в три раза за счет боевых бонусов. Кроме того, они рассчитывают на выполнение обещания украинского правительства по предоставлению каждому из них четырех акров бесплатной земли после прекращения боевых действий.

Правительство США не оказывает добровольцам-комбатантам какой-либо помощи в случае ранения или гибели. Вывозом тел, а также организацией лечения пострадавших американцев занимается некоммерческая организация The R. T. Weatherman Foundation.

На минувшей неделе РИА «Новости» со ссылкой на данные портала о вербовке наемников сообщило о поступлении в ряды ВСУ не менее пяти подразделений боевиков из стран Латинской Америки.

По данным агентства, речь идет о сформированных в ВСУ батальоне имени Симона Боливара, подразделении «Специальная латинская бригада», а также приезжающих на Украину гражданах Мексики и Бразилии.