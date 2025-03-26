Девять дронов уничтожили над российскими регионами в течение ночи

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили девять украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

Также два БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в оборонном министерстве заявили, что 24 марта запущенный ВСУ беспилотник ударил по инфраструктуре ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Это обернулось отключением высоковольтной линии, которая питает Ростовскую АЭС — Тихорецк № 2.

Воздушные атаки случились во время переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта.

Ранее силы ПВО уничтожили 227 беспилотников ВСУ за сутки. Также российские силы сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.