Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по энергетической инфраструктуре России

Запущенный украинскими боевиками беспилотник днем в понедельник, 24 марта, ударил по инфраструктуре ПАО «Россети» в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии, питающей Ростовскую АЭС — Тихорецк № 2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Еще один украинский беспилотник атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике.

В ведомстве подчеркнули, что воздушные атаки на энергетические объекты гражданского назначения произошли во время переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, [украинский лидер Владимир] Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — подчеркнули в Минобороны.

В минувший понедельник, 24 марта, ведомство заявило о серии воздушных атак со стороны украинских боевиков по газовой инфраструктуре России. Под ударами оказались газораспределительная станция «Валуйка» в Белгородской области и газоконденсатное месторождение на крымском мысу Тарханкут.

Удары дронов продолжились, несмотря на согласие президента России Владимира Путина о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней.