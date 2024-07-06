Девять человек ранены при обстреле Горловки в ДНР

Девять человек ранены в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Ранее стало известно, что четыре спасателя МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки ВСУ. Двоих пожарных госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести, еще двоих направили на амбулаторное лечение. Кроме того, повреждена пожарная автоцистерна. В момент обстрела спасатели занимались тушением пожара в частном секторе, который возник из-за прошлой атаки ВСУ.

Украинские военные часто практикуют тактику повторных обстрелов: после первой атаки наносят удар по спасателям или медикам, приехавшим на помощь пострадавшим.

Накануне ВСУ обстреляли Волноваху ракетами HIMARS. В результате погибли два сотрудника компании «ГорСтрой». Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — двое спасателей МЧС, которые приехали на место первого удара.