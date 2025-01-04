Девять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли Горловку, пострадали девять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной информации о городе и республике.

Жилмассив «Комсомолец» расположен в Никитовском районе Горловки. Ранены девять горожан, уточнил глава. Обстрел вели кассетными боеприпасами, эксперты выявили суббоеприпасы типа «колокольчик». Приходько предупредил горожан, что боеприпасы нельзя трогать.

«В результате обстрела жилмассива „Комсомолец“ с позиций украинских террористов есть раненые», — отметил мэр Горловки Иван Приходько.

ВСУ 1 января обстреляли пожарную часть Горловки. В результате удара контузию получила женщина-радиотелефонист. В здании депо и служебных помещениях взрывная волна выбила окна, а осколки снарядов повредили емкости с водой и посекли забор.

В конце 2024 года дроны ВСУ атаковали пожарную команду, которая прибыла в Горловку на вызов — в результате сброса загорелась машина. Взрыв беспилотника повредил кузов и кабину пожарной автоцистерны.