Обстрел ВСУ контузил радиотелефониста пожарной части Горловки

Украинские боевики обстреляли пожарную часть Горловки в Донецкой Народной Республике. В результате атаки контузию получила женщина-радиотелефонист. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве заявили, что пострадавшую сотрудницу забрали в больницу прибывшие на место врачи. Угрозы жизни для женщины нет.

От обстрела сильно пострадала пожарная часть. В здании депо и служебных помещениях взрывная волна выбила окна, а осколки снарядов повредили емкости с водой и посекли забор.

В минувшее воскресенье, 29 декабря, запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил боеприпас на прибывшую по вызову в Горловку пожарную бригаду. От взрыва машина спасателей загорелась. Когда они бросились ее тушить, прилетел еще один беспилотник с новым боеприпасом.

Пожарные успели укрыться от второго взрыва, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Но у рабочей машины оказались пробиты кузов, кабина и цистерна с водой.