За час над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 беспилотник
Дежурные средства ПВО за один час с 21:30 уничтожили над территорией Брянской области и республики Крым 21 БПЛА. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны.
По данным ведомства, над Брянской областью ликвидировали 20 беспилотников, а над Крымом еще один.
Губернатор Брянщины Александр Боомаз в своем Telegram-канале добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Он также отметил, что на место выехали оперативные экстренные службы.
Ранее из-за атаки украинского БПЛА получила серьезные повреждения нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. На ее восстановление может уйти до двух месяцев.
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