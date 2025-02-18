За час над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 беспилотник

Дежурные средства ПВО за один час с 21:30 уничтожили над территорией Брянской области и республики Крым 21 БПЛА. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, над Брянской областью ликвидировали 20 беспилотников, а над Крымом еще один.

Губернатор Брянщины Александр Боомаз в своем Telegram-канале добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Он также отметил, что на место выехали оперативные экстренные службы.

Ранее из-за атаки украинского БПЛА получила серьезные повреждения нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. На ее восстановление может уйти до двух месяцев.