Девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью менее чем за час

Дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью девять украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 21:30 до 22:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В районе Каменска-Шахтинского сбили три БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В местных пабликах отметили, что ВСУ атаковали Каменск-Шахтинский и Красный Сулин. Предположительно, в Ростовскую область залетели около 20 украинских дронов.

Минобороны также сообщило об уничтожении семи беспилотников над Крымом. ПВО отражали атаку с 19:20 до 20:15 по московскому времени.