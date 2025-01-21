Ростовская область попала под атаку украинских беспилотников

Украинские войска запустили волну беспилотников по объектам в Ростовской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его данным, силы и средства ПВО начали отражать атаку дронов ВСУ с 21:30. В районе Каменска-Шахтинского сбили три БПЛА. Предварительно, никто не пострадал.

Слюсарь указал, что пока не поступала и информация о разрушениях на земле.

«Военные продолжают работу», — добавил губернатор.

Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на местных жителей сообщил, что ВСУ попытались атаковать Каменск-Шахтинский и Красный Сулин. Предположительно, в Ростовскую область залетели около 20 украинских дронов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над Крымом.