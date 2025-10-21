Детский праздник к Международному дню анимации прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Для воспитанников Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» в Солнечногорске состоялось яркое мероприятие, посвященное Международному дню анимации. Организаторами выступили «Клуб женщин СВО» и Ассоциация ветеранов СВО Московской области. В числе гости были и дети участников специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова и руководитель «Клуба женщин СВО» Наталья Антонова.

Программа под названием «Сафари» включала веселые подвижные игры, которые провели ростовые куклы. Кульминацией праздника стал большой шар-сюрприз.

«Мы хотели подарить детям атмосферу праздника, тепла и радости. В потрясающей программе ростовая кукла-тигренок развлекала наших маленьких друзей. И, конечно же, мы не обошлись без сладких подарков», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Сладкие подарки предоставило ООО «Солсек+» в лице генерального директора Владимира Мальцева. Угощения вручили всем детям, участвовавшим в празднике.