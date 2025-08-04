Десятки тысяч бойцов ВСУ собрались у границы с Россией

Mash: около 50 тысяч бойцов ВСУ заметили у границы с Брянской областью

Около 50 тысяч бойцов ВСУ, включая иностранных наемников, сосредоточены в Черниговской области — готовится новая попытка прорыва в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Украинская армия сконцентрировала силы у границы с Россией в Черниговской области. Половина из них — иностранные наемники из Польши, Турции и Грузии.

По данным канала, ВСУ намерены предпринять попытку прорыва госграницы в направлении Брянской области. Только за последнюю неделю российские пограничники и бойцы ВДВ отбили около 10 атак малыми группами, уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Климовском районе.

Полевые штабы украинской группировки расположены в населенных пунктах Городня, Корюковка и Новгород-Северский. Ранее ВСУ с помощью дрона подорвали мост на дороге Новые Юрковичи — Климово, в районе деревни Рудня-Цата. Украинские силы начали сосредотачиваться у границы с Брянской областью еще с мая — после того, как их вытеснили с территории Курской области.

В мае Telegram-канал Shot сообщил о попытке прорыва противника в Курскую область.