Десятки людей остались в ПВР из-за крупного пожара под Воронежем

Губернатор Гусев: пожар после атаки дрона под Воронежем тушат вторые сутки

Ландшафтный пожар в Острогожском районе продолжают тушить вторые сутки подряд. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов — как только это будет безопасно», — написал он.

Никто из мирных жителей, по предварительным данным, не пострадал. В пунктах временного размещения находятся десятки человек.

«Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались», — уточнил Гусев.

Люди с ограниченными возможностями здоровья находятся под контролем врачей.

В ночь на 7 сентября в Острогожском районе обнаружили и подавили беспилотник. В месте падения дрона вспыхнула сухая трава, началась детонация взрывоопасных объектов. Жителей ближайших домов эвакуировали.

В Острогожском районе ввели дополнительные меры безопасности из-за пожара и взрывов. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Полностью перекрыто движение с 51-го по 105-й километр трассы Воронеж — Луганск.

Ранее обломки беспилотника нашли в лесу Калужской области. Жителей призвали быть острожными, не приближаться к дронам и не трогать его части при обнаружении.