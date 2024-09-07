Дополнительные меры безопасности ввели под Воронежем после удара БПЛА

После атаки БПЛА и пожара в Острогожском районе Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности. Тушение пожара осложняет продолжающаяся детонация, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

По его словам, спасатели продолжают ликвидировать пожар. Из-за ЧП полностью перекрыли движение с 51-го по 105-й километры автодороги Воронеж — Луганск.

Из находящихся рядом с пожаром сел эвакуировали несколько сотен жителей. Их разместили в двух ПВР, часть из уехавших заселилась к родственникам и знакомым. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС, добавил губернатор.

Ранее российские системы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью украинский БПЛА. Из-за рухнувших обломков рядом с взрывоопасными предметами вспыхнул пожар.