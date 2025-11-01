Десятки частных домов эвакуировали в Туле после обнаружения обломков БПЛА

Обломки беспилотника нашли на улице Кутузова, эвакуировали жильцов примерно 50 частных домов. Об этом сообщил мэр Тулы Илья Беспалов в Telegram-канале .

Для них организовали пункт временного размещения. Движение на участке улицы перекрыто, автобусы движутся по измененным маршрутам.

Всего, по данным Министерства обороны, за ночь силы ПВО сбили в небе над Россией 98 украинских беспилотников, из них четыре — над Тульской областью. Активнее всего противник пытался атаковать Белгородскую область, где уничтожили 45 дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в столичном регионе сбили шесть вражеских беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщается, на местах падения дронов работали экстренные службы.