Силы ПВО уничтожили 98 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Дроны ликвидировали в период с 23:00 по московскому времени 31 октября до 07:00 1 ноября. Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — 45 аппаратов. Над Самарской областью ликвидировали 12 беспилотников, над Московским регионом — 11, по 10 — над Воронежской и Ростовской областями.

«Четыре БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Рязанской области», — добавили в Минобороны.

По одному беспилотнику ликвидировали в Курской и Воронежской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших на столицу.