Десять бойцов приняли участие в программе адаптации ветеранов СВО в Дубне

В городском округе Дубна продолжают реализовывать программу адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Десять защитников уже приняли участие в ней. Бойцам помогают в трудоустройстве, получении медицинской помощи и социальных услуг.

Ветеран спецоперации Тимур Брюханов из Дубны сейчас восстанавливает здоровье и занимается общественной работой. За время службы на фронте защитник получил осколочные ранения и тяжелые контузии. Привыкнуть к мирной жизни ему помогла программа адаптации. Тимур посещает тренажерный зал во Дворце спорта «Радуга». Для бойцов спецоперации занятия там проводят бесплатно.

«Всегда и в администрации города, и в ассоциации ветеранов нам идут навстречу, во всем помогают», — поделился Тимур Брюханов.

Сейчас он ездит по образовательным учреждениям и проводит там уроки мужества.

«Адаптацию и реабилитацию Тимур проходил в Дубне. Говорит, нигде нет такого уровня медицинской помощи для ветеранов специальной военной операции, как в наукограде. Сейчас он восстанавливается и продолжает учебу в Московском финансово-юридическом университете. Тимур планирует устроиться на работу в спецструктуру. Там ветеран сможет и дальше охранять общественный порядок нашего города и страны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.