Российские операторы беспилотников и штурмовики уничтожили укрепрайон боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что отличились бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ группы войск «Днепр».

Действия десантников сорвали ротацию подразделений и логистику украинских военных на этом участке. Также они исключили фактор внезапного нападения на российские позиции, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что киевский режим начал спешную эвакуацию некоторых населенных пунктов в Запорожской области и ряда районов столицы региона на фоне продвижения российских сил. Президент страны Владимир Путин пожелал бойцам удачи.

Также военные атакой ударного беспилотника «Герань» разнесли важный энергетический объект во владении ВСУ в Харьковской области.