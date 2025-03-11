Алаудинов заявили о взятии Суджи в кольцо

Российские войска окружили Суджу, освободили близлежащие населенные пункты и перерезали пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 1» .

«Мы почти со всех сторон обжали Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях», — сказал он.

Практически все населенные пункты и лесопосадки около города, по словам Алаудинова, перешли под контроль России.

Военные полностью перерезали пути снабжения противника в этом районе.

Освобождением Курской области занимается группировка войск «Север». Минобороны объявило о возвращении 12 населенных пунктов, в том числе Мартыновки, Южного и Зазулевки. Опасаясь окружения, украинские военные бросили свои позиции, а главком ВСУ Александр Сырский сообщил о «маневре на выгодные рубежи».