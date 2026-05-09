Десантники группировки войск «Днепр» поздравили военнослужащих ВСУ и жителей Херсонской области с Днем Победы с помощью листовок. Об этом ТАСС сообщил боец подразделения.

По его словам, десантники вместе с военнослужащими 18-й общевойсковой армии провели залистование и напомнили о приближении праздника Великой Победы. Боец отметил, что 81 год назад общие предки России и Украины вместе освободили территорию Советского Союза, а затем и Европу от немецко-фашистских захватчиков.

«Несмотря на то, что киевское руководство ввело своих граждан в заблуждение, это наша общая Победа и наш общий праздник», — сказал он.

Ранее бойцы группировки войск «Днепр» во время воздушной разведки нашли Могилу Неизвестного Солдата на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. После этого военные с помощью FPV-беспилотника возложили к мемориалу венок и букет красных гвоздик.