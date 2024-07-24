Десантник, получивший условный срок за хулиганство, уехал в зону СВО

Реутовский гарнизонный суд приговорил гвардии старшего лейтенанта ВДВ Радика Айсина к шести годам условно за вооруженное хулиганство. После вынесения приговора офицер сразу уехал в зону спецоперации. Необычную историю военнослужащего рассказали журналисты « Коммерсанта ».

В феврале прошлого года Айсин, вернувшийся в Орехово-Зуево с боевых действий, заступил дежурным по части. Ночью он взял двух солдат, переодетых в гражданское, вышел за пределы части и, сев в машину, поехал в круглосуточный магазин. Там он потребовал от продавщицы продать ему пива, но получил отказ.

Возмущенный Айсин обругал ее и щелкнул предохранителем автомата. Однако оружие было не заряжено. Очевидцы происшествия скрутили дебошира и передали его сослуживцам, которые отвезли его обратно в часть.

СК возбудил уголовное дело. Айсин извинился перед продавщицей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого, обвинение требовало приговорить его к восьми годам строгого режима.

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил офицера к шести годам условно. Сразу после вынесения приговора Айсин уехал обратно в зону боевых действий.

Сторона защиты отказалась обжаловать решение суда.

Ранее другой участник спецоперации попросил суд вернуть ему автомобили, конфискованные несколько лет назад.